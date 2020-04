Kabasele tackelt zoon genadeloos en wordt door fan gezien als verkoper

Zoals vele clubs besloot Watford iets te doen voor zijn supporters in deze moeilijke tijden. En dus kreeg onder meer Christian Kabasele 12 telefoonnummers van fans. Dat leverde soms grappige, soms emotionele momenten op, vertelde hij aan BBC World.

"Sommige mensen waren verrast dat ik belde, anderen geloofden niet dat ik het echt was en beëindigden het gesprek super snel. Met sommige mensen heb ik wel 15 tot 20 minuten gesproken. Meestal praatten we dan over het leven. Voetbal was maar een stukje van het gesprek."

"Zo sprak ik met een vrouw van een abonnee. Haar man was zo ziek, dat hij niet eens zelf aan de telefoon kon komen. Als je zoiets hoort, zet dat je met de voeten op de grond en besef je hoeveel geluk je hebt als je gezond bent."

"Het grappigste moment was toen ik me voorstelde als Christian Kabasele van Watford en de man aan de andere kant van de lijn maar bleef zeggen: “Oké, oké, maar we hebben niets nodig”. Het gesprek duurde maar 40 sec en het enige dat hij me zei was dat hij niets nodig had."

Kabasele probeert het beste te maken van de huidige situatie. Dat zie je ook op zijn Instagram (zie hieronder). "Ik bekijk het positief. Ik spendeer veel tijd met mijn vrouw en kinderen. Elke morgen ga ik naar de kamer van mijn zoon en kan ik 5 tot 10 minuten met hem doorbrengen als hij wakker wordt, een prachtig moment in het leven. Maar natuurlijk mis ik mijn ploegmaats en hoop ik dat we snel opnieuw een normaal leven hebben."