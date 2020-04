Italië-coach Mancini ziet voordeel in uitstel Euro 2020: "Meedoen om prijzen"

"Maar misschien hadden we te maken gekregen met teams die beter voorbereid waren, omdat ze de ploeg eerder hebben verjongd, of met een bestaande sterke formatie zoals Frankrijk."

De Italiaanse ploeg, die ontbrak op het WK 2018, won net als de Rode Duivels alle 10 EK-kwalificatiewedstrijden en is voorzien van een nieuw elan. "Als we in juni het EK hadden gespeeld, hadden we een goede kans gehad", verwoordt Mancini.

"Elkaar bijna een jaar niet meer gezien"

Italië is hard getroffen door het coronavirus en het land nam al snel rigoureuze maatregelen. Voetbal is dan ook al weken van ondergeschikt belang in het voetbalgekke land. Pas in september hoeft de nationale ploeg weer in actie te komen.

Mancini: "We hebben elkaar al maanden niet gezien. Als we elkaar zien in september is het bijna een jaar geleden. Het zal moeilijk worden. We hebben dan een drukke kalender met de Nations League, het Europees kampioenschap en de WK-kwalificatiewedstrijden. Er zullen maar heel weinig mogelijkheden zijn om te trainen."