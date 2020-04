De BENE-League handbal werd eind maart al stilgelegd door de huidige coronacrisis. Wat doen de spelers nu met hun vrije tijd? Zich in hun eigen tuin amuseren met een handbal blijkbaar. De spelers van alle BENE-League-clubs maakten een grote handbalketting. Maar er is nog plaats. Maak de ketting af met je eigen grappige, zotte of spectaculaire handbalbeweging.