Grace Verbeke won 10 jaar geleden de Ronde: "Op mijn 26e was mijn lichaam op"

Over de Ronde: "50 euro winstpremie van de ploeg"

Grace Verbeke is voorlopig nog altijd de enige Belgische winnares van de Ronde van Vlaanderen. In 2010 bleef de Lotto-renster kleppers voor zoals Marianne Vos (2e), Kirsten Wild (3e), Emma Johansson (4e), Chantal Blaak (6e) en Annemiek van Vleuten (10e).

"Ik ben nog altijd verrast dat vreemden me aanspreken over die zege in de Ronde", zegt Verbeke. "Zelf denk ik nauwelijks nog terug aan die overwinning. Mijn trofee staat in het Centrum Ronde van Vlaanderen, in Oudenaarde. En de podiumfoto hangt ook nergens uit in mijn huis."

Of ze financieel beter geworden is van die zege in de Ronde? "Toen ik de Ronde won, kreeg ik 1.000 euro prijzengeld die we moesten verdelen onder 6 rensters. Van de ploeg kreeg ik een winstpremie van 50 euro."

"Maar ik heb nooit gekoerst om rijk of bekend te worden. Ik wou vooral hard "stoempen", met mijn benen spreken. Ik ergerde me soms wel aan vrouwen die zelf de aandacht opzochten. Ze droegen roze koerssokken en zaten met veel make-up op de fiets. Ik koerste enkel voor het sportieve."