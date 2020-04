"Formule 1 denkt aan racen achter gesloten deuren"

De Formule 1 hoopt dat de situatie rond het coronavirus zich in Europa in juli en augustus dermate verbetert dat er in de zomer al races kunnen worden gehouden achter gesloten deuren.

Het Engelse circuit van Silverstone, waar in de buurt 7 teams zijn gehuisvest, zou de primeur moeten beleven.

Vanwege de coronacrisis werden de eerste 8 Grote Prijzen van dit Formule 1-seizoen allemaal uitgesteld of afgelast. De GP van Canada in Montréal op 14 juni staat nu (voorlopig nog) als eerste manche van het WK geprogrammeerd.

Mercedes-teambaas Toto Wolff liet in de krant "Österreich" optekenen te hopen dat er in de herfst kan worden begonnen. De GP van Groot-Brittannië in Silverstone staat op 19 juli op de planning. De Belgische GP in Spa-Francorchamps moet op 30 augustus plaatsvinden.