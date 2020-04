Filip Joos: "Concurrenten Anderlecht kunnen zich tot weldoener kronen"

Niet de inhoud wel de hoek is het probleem

Het is wel de reden waarom nu wenkbrauwen worden gefronst bij het voorstel - niet zozeer de inhoud is het probleem, wel de hoek van waaruit het komt. De financiële problemen waar Anderlecht mee kampt, dateren immers al van voor de coronacrisis.

Uiteraard lijkt er eigenbelang mee gemoeid als een club als Anderlecht in volle coronacrisis plots voor herverdeling pleit. Anderlecht is een voetbalinstituut dat zijn rijkgevulde erelijst eerder dankt aan kapitalisme dan aan communisme.

Zonder tegenstanders, geen competitie

Maar kijk, net in het Nederlandse voetbal zit er een solidariteitsplan aan te komen. Ajax speelt de rol van voortrekker, AZ, PSV en Feyenoord springen gezwind mee op de kar. Het doel is de Eredivisie leefbaar te houden voor de kleintjes.

Weldoeners

Dus ja, Club Brugge zou het initiatief naar zich toe kunnen trekken. Solidariteit is sterker als ze van bovenaf komt. En daar staat Club vandaag de dag in België, helemaal bovenaan. De Bruggelingen zouden samen met de andere Europees spelende teams een solidariteitsfonds kunnen oprichten, met een correcte verdeelsleutel voor alle ploegen.

Het is echt geen bezopen idee om in deze uitzonderlijke tijden een flink deel van het Europese startgeld te verdelen, bijvoorbeeld in percentages die omgekeerd evenredig zijn met wat aan Belgisch tv-geld wordt geïnd.

Op die manier zullen de traditionele topclubs (en dus ook Anderlecht) allerminst de grootste begunstigde zijn, dat kan het water minder diep maken. Want dat pakweg de Kortrijken en Zulte-Waregems van deze wereld wat extra steun vanuit het voetbalbestel zelf zouden krijgen, daar kan toch echt niemand tegen zijn.

Natuurlijk spelen voetbalploegen om trofeeën, titels, bekers. Club Brugge (en in mindere mate) AA Gent, Antwerp, Charleroi en Standard krijgen nu de kans om zichzelf tot weldoener te kronen. Bijna zou je zeggen: tel uit je winst.

(En ongetwijfeld praat het straks lekkerder in de grote Beneliga-gesprekken, als je tegen Ajax en co kan vertellen hoe ook jij in duistere coronatijden met de hand over hart en portefeuille streek.)