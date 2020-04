FIFA pleit voor verlenging contracten en wil schuiven met transferperiodes

Een werkgroep van de Wereldvoetbalbond FIFA breekt al een tijdje het hoofd over hoe voetbalclubs moeten omgaan met deze coronacrisis. Clubs en spelers zitten met veel vragen over hun (directe) toekomst.

In een rapport dat vandaag werd vrijgegeven worden aanbevelingen en richtlijnen geformuleerd. "Deze voorstellen zullen niet alle problemen oplossen, maar ze kunnen wel voor stabiliteit en duidelijkheid zorgen", klinkt het.

Een van de breekijzers zijn de contracten van spelers die aan het einde van dit seizoen aflopen. In normale omstandigheden loopt een verbintenis tussen speler en club tot 30 juni, maar in deze coronadagen bestaat de kans dat het huidige seizoen ook na 30 juni nog aan de gang is. Dat is toch wat onder meer de UEFA verlangt.

"Het is duidelijk dat de huidige seizoenen niet zullen stoppen op het tijdstip waar iedereen aanvankelijk aan gedacht had", schrijft de FIFA.

"Wij stellen voor om de huidige contracten te verlengen tot het moment waarop het huidige seizoen daadwerkelijk afloopt." Contracten die al werden of binnenkort worden afgesloten voor het volgende seizoen, zouden dan ook maar geldig zijn wanneer het nieuwe seizoen begint.

Spelers komen, spelers gaan, ook tijdens en na een coronacrisis. Wat de transfermarkt betreft, wil de FIFA de nodige flexibiliteit aan de dag leggen.

"We willen met de relevante transferperiodes schuiven zodat ze vallen tussen het einde van dit seizoen en het begin van de volgende voetbaljaargang." Wat dan precies onder "relevant" begrepen moet worden, is niet meteen duidelijk.