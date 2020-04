Eline Berings over opschorten kwalificatieperiode: "Bizar en jammerlijk"

"Topsport is zeer veranderlijk. Ik vind het dus een jammerlijke beslissing. Je neemt een sprankeltje hoop weg bij atleten. Dan is het moeilijk om de juiste motivatie te vinden om elke dag te trainen. Atleten leven toe naar een doel en dat is momenteel onmogelijk."

"Maar dat het niet geldig is als je de limiet toch loopt, dat gaat ver. De Spelen vinden pas in 2021 plaats. De kans is groter dat mensen die nu goed lopen, dat ook op de Spelen zullen doen dan mensen die het vorig jaar gedaan hebben."

De 33-jarige hordenloopster zoekt nog naar een ticket voor Tokio, maar verliest dus weer enkele maanden. "Ik vind het bizar. Ik begrijp volledig dat je de ranglijsten blokkeert, want dat kun je niet verantwoorden in een jaar waarin je niet kunt garanderen dat er overal wedstrijden zullen zijn."

"Ik vind het jammer dat dit nu al beslist is, want de atleten hopen toch dat er deze zomer nog een paar wedstrijden zullen zijn", zegt Eline Berings bij Sporza.

"Ik vrees dat er in 2020 niet veel meer zal gebeuren"

De advocaat van de duivel zou ook kunnen zeggen: dankzij deze beslissing is er toch (deels) duidelijkheid? "Ja, maar iets niet kunnen doen is geen doel, hé. Je kunt niet trainen om iets niet te kunnen doen. Je hebt vooral nood aan duidelijkheid van wat er wel kan."

"Het EK is nog een vraagteken. Hoe meer afzeggingen er volgen, hoe kleiner ook die kans wordt. Ik ben voorstander van zoveel mogelijk beslissingen en van duidelijkheid in de onduidelijkheid. En we moeten ons erbij neerleggen. Maar ik vrees dat er in 2020 niet veel meer zal gebeuren."

Het EK - 25 tot 30 augustus in Parijs - is nog niet geschrapt. Dreigt dat EK overbodig te worden als er toch geen limieten behaald kunnen worden? Berings: "Neen, want een kampioenschap blijft een kampioenschap."

"Maar ik ben sportpsychologe van opleiding en ik maak me zorgen over hoe sporters constant tussen twee vuren zitten. We maken ons zorgen om onze gezondheid, we kunnen niet optimaal trainen en de onduidelijkheid is erg moeilijk. Er zijn veel tegenstrijdigheden en elke dag verandert er wel iets."