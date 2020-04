Duitse vierdeklasser verkocht al meer dan 111.000 tickets voor "onzichtbare match"

Lokomotive Leipzig won in 1903 - toen nog als VfB Leipzig - het eerste Duitse kampioenschap. De Duitse traditieclub schopte het in 1987 zelfs tot in de finale van Europa Cup II (1-0 verlies tegen Ajax), maar is intussen enkele trapjes lager gevallen.

In de Duitse vierde klasse vecht Lokomotive Leipzig nu tegen de gevolgen van de coronapandemie. En dat doet men met verve.

Op 19 maart lanceerde de club een campagne voor een match tegen "een onzichtbare tegenstander". De e-tickets werden voor één euro aan de man gebracht en intussen zijn al meer dan 111.000 kaartjes verkocht.

Een gouden zet dus, een actie die de club goed kan gebruiken. Leipzig mikt op 120.000 "toeschouwers", een symbolisch getal. In zijn Europese succesjaar 1987 zou dat de opkomst geweest zijn in de halve finale tegen Bordeaux.

Normaal speelt Lokomotive Leipzig voor 3.000 à 4.000 fans en draait het op een wedstrijddag een omzet van 30.000 euro. Het bedrag van deze "galawedstrijd" zal dus een stuk hoger zijn.

Bij de BBC wilde een clubvertegenwoordiger de plannen nog niet volledig uit de doeken doen. "Maar de stadionlichten zullen branden, er komt een livestream en er wordt commentaar gegeven", klinkt het. Een antwoord op de vele vragen krijgen we op 8 mei.