De Tribune: "Deceuninck zet niet zomaar 6 miljoen op rekening van Lefevere, dat gebeurt in schijven"

Het wielrennen draait al niet op grote budgetten en straks dreigen ploegen als CCC kopje onder te gaan. In de podcast De Tribune schetsen Carl Berteele en Tom Boudeweel de situatie. “Het is niet zo dat wielerteams bij het begin van het seizoen al over hun volledige budget kunnen beschikken en dus gerust zijn voor

de rest van het jaar”, steekt Berteele van wal.

“Veel sponsors betalen hun bijdrage maandelijks, en niet jaarlijks. Als er niet meer gekoerst wordt en er is geen visibiliteit meer, dan krijg je sponsors die de kraan dichtdraaien."

Tom Boudeweel: “Dat is inderdaad het systeem, dat anders is dan in het voetbal. Ik weet bijvoorbeeld van een ploeg waar ze elke twee weken een factuur sturen naar een sponsor. Die heeft betaald voor maart en zal dat ook nog doen voor april. Maar de sponsor krijgt intussen geen reclame meer, en hij gaat ervan uit dat er voor 1 september niet meer gekoerst zal worden. Als die bron van inkomsten de komende maanden dus opgedroogd raakt, dan is er gewoon een groot probleem voor de ploegen.

"Ook bij een grote ploeg als Deceuninck-QuickStep heeft Deceuninck niet zomaar zes miljoen op de rekening van Patrick Lefevere gezet. Dat gebeurt

in schijfjes, niet in een keer.”

“Sommige sponsors eisen dat er meer verkocht wordt door de visibiliteit in het

wielrennen”, weet Boudeweel ook. “In bepaalde contracten staat dat de verkoop

verdubbeld of verdriedubbeld moet zijn op basis van de gemaakte reclame, en dat dat ook te zien moet zijn in de cijfers. Maar als CCC geen schoenen meer verkoopt, dan zeggen ze “jullie geven ons niks terug” en dan betalen ze ook

niet meer.”

Carl Berteele: “Als je hoort dat de renners bij CCC nu al 80 procent van hun loon

moeten inleveren… Greg Van Avermaet is de topverdiener binnen de ploeg zal er wel geen boterham minder voor moeten eten. Maar stel dat iemand als Gijs Van Hoecke ook zoveel moet inleveren, dan wordt het toch al veel moeilijker.”

De Ronde van Frankrijk als hét uitstalraam voor de sponsors zou dus meer dan

welkom zijn, maar daarover is Berteele duidelijk: “Het is belachelijk om erover

te discussiëren. In het belang van de volksgezondheid moet de Tour afgelast

worden.”