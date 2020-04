Cercle Brugge volgt buur Club niet en omarmt voorstel Anderlecht

CEO Vincent Mannaert van Club Brugge verwijst naar de fabel "De krekel en de mier: "Nu vragen dat anderen toesteken, omdat je zelf verliezen hebt gemaakt? Dat is geen solidariteit", vindt de sterke man van rivaal Club. Anderlecht stelde voor om de komende 3 seizoenen de Europese inkomsten van Belgische clubs te verdelen over alle Belgische clubs.

Cercle-voorzitter Vincent Goemaere vindt het voorstel van Anderlecht-CEO Karel van Eetvelt "misschien vreemd", maar hij ziet er heil in: "Sterk dat Anderlecht dit aandurft. We hebben moedige beslissingen en mensen zoals Karel Van Eetvelt nodig in het belang van het Belgische voetbal." Goemaere pleit voor solidariteit binnen de Pro League.