Victor Campenaerts fietst dezer dagen met een opvallend doel. De tijdrijder van NTT zet zich in voor een propere wereld en beloont wielertoeristen die hun afval netjes op zak houden. In een eerder filmpje deelde hij al eens 50 euro uit, een gebaar dat hij naar eigen zeggen zou herhalen. En belofte maakt schuld, al is de beloning tegenwoordig net iets minder omvangrijk.