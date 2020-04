Bardet wil geen dispensatie voor profrenners: "Niet egoïstisch zijn"

De Belgische profs hielden enkele weken geleden rekening met een verstrenging van de maatregelen omtrent sporten in openlucht en waren uiteindelijk maar al te blij toen bleek dat ze hun trainingsritjes niet hoefden te beperken tot sessies op de rollen in hun eigen kot.

In onder meer Frankrijk, Italië en Spanje geldt die vrijheid niet voor profsporters en renners. In Frankrijk gelden de huidige lockdownvoorschriften nog zeker tot 15 april, maar de Franse rennersvakbond vroege vorige week om bij een nieuwe evaluatie van de huidige voorschriften over te gaan tot een versoepeling en de renners weer te laten rijden op de Franse wegen.

Hoeft niet, stelt Romain Bardet vandaag in Le Monde. "Er komt geen haast bij kijken om weer op de weg te mogen rijden", zegt de Franse klimmer van AG2R. "Dat wordt enkel belangrijk als we weer een schema (lees: kalender) voor ogen hebben."

"Het zou uiteraard enorm fijn zijn, want iedereen ziet af door deze lockdown. Maar als de profs zouden mogen fietsen, dan willen de amateurs dat ook. En dan zou de boodschap niet positief zijn. Dit is geen periode om egoïstisch te zijn."

Bardet deelde met zijn opinie de visie van Lilian Calmejane in L'Equipe. "Er wordt al zeker niet gekoerst tot 1 juni", stelde de Fransman van Total-Direct Energie. "Ik zie niet in waarom wij een vrijstelling zouden moeten krijgen. We moeten net een voorbeeld zijn."