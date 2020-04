Amerikaan wint Gouden Rol Toiletpapier door 63 uur te lopen

De uitzonderlijke race begon op 4 april met meer dan 2.500 lopers uit 50 verschillende landen. De opdracht: elk uur 6,7 kilometer lopen. Wie dat het langst kon volhouden, won. Om het allemaal veilig te houden liep iedereen thuis op een loopband of op een klein parcours in de tuin of voor zijn deur. Deelnemers konden elkaar zien via de app Zoom.

Het werd uiteindelijk een tweestrijd tussen Michael Wardian en de Tsjech Radek Brunner. Maar die moest uiteindelijk opgeven omdat hij zijn loopband niet meer aan de praat kreeg. De prijs was volgens de organisatie bijzonder waardevol: een rol toiletpapier.

"We zijn allemaal van elkaar gescheiden, maar dit heeft ons op een of andere manier toch samengebracht", zei de winnaar.