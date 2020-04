"Ondraaglijke situaties voor arbeiders die aan WK-stadions werken"

De problematiek van de arbeiders in Qatar is al vaker aan de kaak gesteld. Ze worden niet alleen onderbetaald, maar riskeren ook ver weg van hun familie hun leven. Nu nog meer dan anders, want door het coronavirus zijn de slechte leefomstandigheden nog gevaarlijker dan anders.

"De hygiënische en sanitaire omstandigheden zijn ondraaglijk", zegt Regina Spöttl van Amnesty International. "Het is onmogelijk om daar voldoende afstand te bewaren, omdat er gewoon te weinig plaats is." De arbeiders zouden met zijn achten in een kleine ruimte leven. Volgens de Duitse zender WDR zijn al meer dan 500 personen in de wooneenheden besmet met het virus.