"Nederlandse voetbalbond mikt op hervatting Eredivisie half juni"

Nederland lijkt het Belgische voorbeeld dus niet te volgen. De Nederlandse voetbalbond KNVB had vanmiddag een overlegmoment met de belanghebbenden en volgens Nederlandse media is de uitkomst duidelijk: een stopzetting van deze voetbaljaargang is niet aan de orde.

Hoewel topclubs als Ajax, AZ en PSV al hadden laten verstaan dat ze niet meer wensen te spelen, lijkt de KNVB vooral de lijn van de UEFA te volgen.

De Europese voetbalbond wil vroegtijdige stopzettingen vermijden en wil landen en clubs veel tijd en ruimte geven om hun competitie toch nog te voltooien. Al zeker tot 1 juni mag er bij onze noorderburen niet gevoetbald worden.

"De KNVB mikt op een volledige hervatting in het weekend van 19, 20 en 21 juni, vrijwel zeker zonder publiek. Kort daarvoor staan de inhaalduels AZ-Feyenoord en FC Utrecht-Ajax op het programma", lezen we bij de NOS over de videocall van vanmiddag.

"De bedoeling is dat de clubs half mei weer gaan trainen en dat de competities eind juli zijn uitgespeeld. Voor de bekerfinale tussen FC Utrecht en Feyenoord wordt een geschikte datum binnen die periode gezocht. De play-offs worden ingekort."