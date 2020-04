Van Bronckhorst, coach van Dembélé in China: "Het is de omgekeerde wereld"

Guangzhou R&F is de Chinese club van Mousa Dembélé. Er wordt in China uiteraard al een hele poos niet meer gevoetbald, maar het begint er toch zoetjesaan te kriebelen.

Giovanni van Bronckhorst (45) maakt zich klaar voor zijn eerste hoofdstukken bij de club van Dembélé. "Toen ik net na de jaarwisseling officieel tekende bij Guangzhou R&F, waren er wel mensen die zeiden ‘doe voorzichtig’. Maar nu is het de omgekeerde wereld", zegt de Nederlandse ex-international in een uitgebreid gesprek met AD.

"In China komt het leven echt weer op gang. Eerst maakten mijn vrienden en familie zich zorgen om mij hier in China. Nu is het eerder andersom, ik kijk bezorgd hoe het virus zich in Europa verspreidt. Gelukkig is mijn familie gezond, maar helaas kunnen we dat niet over iedereen zeggen."

"Overal vragen ze wel om je lichaamstemperatuur op te laten nemen. Verder is alles hier open. We trainen weer, de vraag is wel wanneer we kunnen spelen. Dat zou weleens eind mei kunnen worden."

Van Bronckhorst pendelde de afgelopen maanden tussen Nederland, Dubai (waar zijn club trainde) en China. "We bereiden ons voor op de start van de competitie. Er is wel een probleem, want als je naar alle clubs kijkt, dan ontbreken er nog zo’n 35 spelers. Die moeten wachten tot ze China weer in mogen.’’