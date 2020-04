Tom Dumoulin: "Iedereen hoopt dat de Tour toch nog kan plaatsvinden, ikzelf ook"

Tom Dumoulin stelde zich zondagavond, in zijn kot, beschikbaar voor een video-interview met NOS Studio Sport.

Eerste vraag: zo'n virtuele Ronde van Vlaanderen, is dat iets voor hem? "Liever niet. Ik rijd liever een echte Ronde van Vlaanderen", vertelde Dumoulin.

Net zoals de Nederlander liever een echte Ronde van Frankrijk zou rijden in de zomer. "Maar daar kan ik heel weinig zinnigs over zeggen. Momenteel is het nog een optie om hem te rijden. Ik denk dat de hele wielerwereld, inclusief ikzelf, aan het hopen is dat dat lukt, maar het zal vroeg dag zijn."

"Ik vond het prettig om al snel duidelijkheid te hebben over de afgelasting van de Olympische Spelen. Dat gaf rust. Bij de Tour is dat een ander verhaal. Maar je weet natuurlijk niet hoe het virus zich zal ontwikkelen, dus begrijp ik de Tour-organisatie dat ze nog even de deur op een kier willen laten."

"Voor mezelf verandert er alvast niet veel. Ik ben aan het trainen en houd mezelf fit. Als we nu al zouden weten dat de Tour niet zou doorgaan, zou ik precies hetzelfde doen. Dus ja, het is beter om de optie van de Tour nog even open te houden."