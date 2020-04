Stuttgart licht aankoopoptie op STVV-middenvelder Wataru Endo

Endo kwam dit seizoen 14 keer in actie voor Stuttgart. De club staat momenteel op de tweede plaats in de stilgelegde tweede Bundesliga. De Japanner heeft zich bewezen want hij wordt nu definitief overgenomen.

Wataru Endo werd in de zomer van 2018 door STVV gekocht nadat hij met Japan had deelgenomen aan het WK in Rusland, waar hij weliswaar niet in actie kwam.

In 28 wedstrijden in de Jupiler Pro League maakte hij twee goals en deelde twee assists uit. Dit seizoen startte de verdedigende middenvelder op de eerste speeldag in de basis tegen Moeskroen. Daarna viel hij in op Club Brugge en thuis tegen Standard.