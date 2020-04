Sporta wil "collectieve oplossing" voor problematiek rond spelerslonen

Het Belgische voetbal ligt al een tijdje onder vuur door de fiscale gunstregimes waar de actoren op de Belgische velden gretig gebruik van (kunnen) maken. Om niet nog meer olie op het vuur te gooien, had de Pro League zijn clubs aangeraden om tijdens deze coronacrisis geen gebruik te maken van tijdelijke werkloosheid.

Maar in 1A hebben Cercle Brugge en Waasland-Beveren hun spelersgroep wel al in de tijdelijke werkloosheid geplaatst, Anderlecht mikt dan weer op een inspanning van zijn spelersgroep en bij Standard zit er helemaal geen lijn in de aanpak en uitwerking.

De Belgische spelersvakbond Sporta wil zijn stem nu luider laten horen in de discussie rond de lonen van de voetballers. "Het is legaal je spelers momenteel op werkloosheid te stellen", vertelt manager Sébastien Stassin, oud-verdediger van onder meer RWDM en Cercle Brugge.

"De vraag is echter of het moreel te verantwoorden is. Dat denk ik niet. We moeten als spelersvakbond een akkoord zien te vinden met alle spelers. Alle spelers in de Jupiler Pro League moeten solidair zijn."

"We hebben de clubs eerst laten doen. Nu komen wij op het terrein om alle maatregelen op één lijn te krijgen. Er is dagelijks contact met spelers uit 1A en 1B. We hopen deze week nog een voorstel te kunnen presenteren."