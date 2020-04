Radomir Antic, ex-trainer van de 3 grote Spaanse clubs, is overleden

Tijdens zijn actieve voetbalcarrière stond Antic in de verdediging van onder andere Partizan Belgrado en Fenerbahçe, maar vooral als trainer maakte hij naam bij grote clubs. In 1988 vertrok hij naar Spanje en daar zou hij aan de slag gaan bij de grote 3.

Hij was 1 jaar actief bij Real Madrid en in 2003 ook een half jaar bij Barcelona. Maar zijn grootste successen behaalde hij met Atletico Madrid. Hij was er 5 jaar en won in 1996 de dubbel: titel en beker.

Op het einde van zijn carrière was Antic nog 2 jaar bondscoach van Servië. Op het WK in 2010 raakte hij niet door de groepsfase.

Antic leed aan een lange en slepende ziekte en is nu op zijn 71e overleden.