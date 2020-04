Paul Van Den Bosch is e-fan: "Gigantisch hoge wattages bij Van Avermaet"

Paul Van Den Bosch is coach bij Energy Lab. Wij vroegen hem om de wattages van Van Avermaet in DeRonde2020 eens onder de loep te nemen.

max. vermogen (watt) gem. power (watt) max.snelheid (km/u) gem. snelheid (km/u) Greg Van Avermaet 844 434 68 43

Van Den Bosch begint met de algemene bemerking dat wattages halen op rollen in principe moeilijker is dan diezelfde wattages buiten te halen. "Dat is belangrijk om te weten. Bijvoorbeeld bij een 10 minuten-test kunnen renners op de weg een veel hoger wattage volhouden dan op de rollen." "Wattages die op een rollensysteem binnengehaald worden, moeten dus eigenlijk hoger ingeschat worden dan wanneer ze die buiten halen. Bij tests in het Energy Lab halen profrenners gemiddeld bijvoorbeeld tussen de 420 en 460 watt in de laatste blok van 5 minuten. Dat is een heel goeie prestatie. Maar buiten op een klim zijn die renners in staat om gedurende 10 minuten meer dan 500 watt te duwen. Daar gaan ze op rollen niet in slagen." Van Den Bosch neemt de cijfers van Van Avermaet erbij: "Hij weegt 76 kg en reed 434 watt gemiddeld. Ongeveer 45 minuten lang heeft hij dus getrapt aan 5,7 watt/kg. Dat is gezien het rollen een gigantisch hoog vermogen." "Als Greg dat buiten op een klim gedurende 45 minuten zou doen, is dat ook een heel goede waarde, maar niet exceptioneel. Binnen op rollen is dat gigantisch hoog. Laat dat duidelijk zijn." "Zijn maximale power is 844 watt. Dit kan alleen maar als die mannen echt voluit zijn gegaan. Ik denk dat we dat allemaal gezien hebben. Het is echt koers geweest."



Van Den Bosch maakt nog een kleine randbemerking bij de wattagecijfers: "Die gaat over het rollensysteem waarmee de renners gefietst hebben. Daar heb ik geen flauw idee van. Maar het zijn profs, dus die trainen allemaal op hoog gekwalificeerde systemen. Op die systemen zit een afwijking van 1 tot 2 procent. Bij laag gekwalificeerde systemen kan dat gaan tot 5 procent."

Greg Van Avermaet op de rollen in de Ronde.

Wat maakt fietsen op rollen extra zwaar?

Thomas De Gendt noemde de virtuele koers van gisteren het zwaarste wat hij al op een fiets heeft gedaan. Van Den Bosch geeft 3 factoren die rijden op rollen extra zwaar maken. "1. Ze kunnen op geen enkel moment de benen even lossen. Er is geen moment om zuurstof te geven aan de benen. Ze weten dat ze elke watt moeten verdienen. Bergop op een col valt het wel eens stil en krijgen ze even lucht in de benen. Dat gaat op rollen niet. Het is continu op niveau blijven trappen." "2. Ze hebben geen afkoeling. Het is gewoon koken. De meeste deelnemers hadden wel een ventilator staan. Maar dat was een opmerking van Thomas De Gendt: "Je ontploft gewoon van het feit dat er geen afkoeling is." De temperatuur loopt op. Die mannen staan in een plas zweet. Het lichaam dehydrateert veel sneller dan buiten. Dat bepaalt ook wie meer potentieel heeft om op rollen te presteren. Wie extreem zweet, zal minder goed presteren dan diegene die minder zweten. Ik denk bvb. aan Sven Nys, die verloor bij een test met de nagebootste extreme omstandigheden van Peking 2008 een 5-tal liter zweet op een uur." "3. Iedereen die fietst weet dat de tijd buiten veel sneller vooruitgaat dan binnen. Een uur op rollen fietsen is qua beleving en zwaarte een ander verhaal dan een uur buiten. En dan hoef je nog niet intensief te gaan. Losfietsen buiten is een plezier, een uur losfietsen op rollen is qua beleving helemaal anders. En we weten dat het mentale bij een inspanning ook een grote rol speelt. Dus ook dat maakt de inspanning op rollen nog eens zwaarder." "Die laatste factor wordt een beetje lichter gemaakt door het feit dat de renners zich effectief zien fietsen op een scherm. Er is een klein beetje de beleving van buiten. Dat maakt het dan ook weer aangenaam. Dat het een stuk beleving van buiten naar binnen brengt, is ook het succes van dergelijke platforms. Ik ben een Zwift-rijder en dat ervaar ik daar ook." Buiten de genoemde factoren spelen voor Van Den Bosch ook de mate van getraindheid en de motivatie van de renner in kwestie mee.

"Schitterend initiatief met heel veel potentieel"

Van Den Bosch zelf heeft met volle geteugen genoten van de nieuwigheid van Sporza en Flanders Classics. Voor hem smaakt het naar meer: "Ik vond het een heel leuk initiatief. Ik was verrast dat er effectief gekoerst werd. Ik heb met heel veel interesse gekeken." "En ik denk zelfs dat dat toekomst heeft. Dat het een bijkomend middel is om ploegsponsors ook in de stillere periodes, dan bedoel ik november tot januari, meer visibiliteit te geven." Van Den Bosch ziet echt potentieel: "Maar dan moet natuurlijk aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Die mannen - 15 à 20, weet ik veel - moeten op dezelfde locatie (bvb. een sporthal) in dezelfde omstandigheden (rollensysteem, temperatuur, afkoeling,...) rijden." "Ze moeten op dat moment ook allemaal gewogen worden. Dat heeft ook zijn belang. Op die platformen wordt de snelheid van de een ten opzichte van de andere bepaald in functie van watt per kg. Als je dus echt naar een competitie wil gaan, dan moeten al die voorwaarden voor iedereen dezelfde zijn." Over hoe zo'n sportief evenement in zijn werk zou kunnen gaan, laat Van Den Bosch ook al even een ballonetje op: "Veronderstel dat er een ploegenklassement komt met 1 wedstrijd in november, 2 in december en 2 in januari. Ik zeg maar wat. De top 20 van de ploegenranking zou telkens 1 renner naar keuze kunnen afvaardigen, naargelang wie wil, wie kan. Als er dan een ploegenklassement is, krijg je een rollencompetitie tussen die ploegen."



Explainer: wat is watt?

Wattages van renners van wie we de waarden kregen: