Oliver Naesen: "Neen, het voelt niet alsof er een vrachtwagen over mij gereden is"

"Ik heb supergoed geslapen", klonk Oliver Naesen vanochtend enthousiast bij Studio Brussel.

"Neen, het is niet zoals na de echte Ronde van Vlaanderen, dat kan ik wel zeggen. Dan lijkt het alsof een vrachtwagen over jou gereden is, nu helemaal niet."

"Het was ook maar 40 minuten. Het was wel superintens, iets volledig anders. Zo'n inspanning zijn wij niet gewoon. Het was meteen vol rijden van start tot finish."

"Er is geen mondmasker opgewassen tegen wat uit de mond van Naesen komt", grapte José De Cauwer tijdens de uitzending. "Bloed, zweet en tranen, hé", lachte Naesen.

"Het was een mooi alternatief, maar de geluidsmuur op die bergjes, dat kun je met niets anders vergelijken. Ik denk dat iedereen het wel tof vond. Chapeau voor de organisatoren om nog iets uit hun hoed te toveren."

Maken we hier dan een vaste afspraak van? "Het is goed voor één keer, niet voor elke dag", lachte Naesen. "Ik ben blij dat ik meegedaan heb, maar wij missen zelf de koers ook heel hard. Het is heel jammer."