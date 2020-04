Maxim Pirard klokt af op 1.001 kilometer: "En nu naar de frituur"

Maxim Pirard bereikte gisterenavond - toen het al donker was - zijn thuishaven na zijn Ronde rond Vlaanderen, een fietstocht langs de Vlaamse grenzen.

"Ik ben gefinisht na 1.001 kilometer", zei de ultrafietser vanochtend met een vermoeid stemmetje bij MNM.

"Ik had dit plan al tijdens de winter gemaakt, maar ik wist niet goed wanneer ik het zou uitvoeren. Nu we zonder wedstrijden zitten, wou ik een eerbetoon aan de Ronde maken en er was geen beter moment dan afgelopen weekend."

Mag zo'n ellenlange fietstocht wel in deze coronatijden? "Ik heb het vooraf gecontroleerd. Ik ben over geen enkele grens gegaan en ik heb amper in gezelschap gefietst."

"Het advies om extreme inspanningen te vermijden heb ik misschien iets minder opgevolgd, maar ik wist waar ik aan begon. Dit was niet mijn eerste keer."

Pirard herhaalde nog eens hoe hij vooral in de nacht van zaterdag op zondag heeft afgezien door de koude, maar dat hij gered werd door een kippensoepje en een warme douche bij de politie van Hoogstraten.

"Of ik ben opgestaan met krampen? Mijn benen zijn gisteren van mijn lichaam gevallen. Ik voel niets meer. Dat de politie me een kippensoepje mag brengen? Ik denk dat ik nu wel om een frietje zal gaan. Met andalousesaus."