Kyrgios biedt hulp aan op Instagram: "Ik kom zelfs een doos noedels brengen"

"Wie niet werkt of zonder inkomen valt en daardoor geen eten meer heeft, of het gewoon lastig heeft: ga alsjeblief niet slapen met een lege maag", zegt Kyrgios.

"Heb geen schrik of wees niet beschaamd om mij een privé-bericht te sturen. Ik wil heel graag delen wat ik heb. Ook al is het maar een doos noedels, een brood of melk. Ik zet het af aan je voordeur, zonder vragen!"

Kyrgios staat berucht om zijn soms overdreven gedrag op en naast de baan, maar blijkt een hart van goud te hebben. Eerder dit jaar sprong hij ook al in de bres voor de slachtoffers van de massale bosbranden in Australië. Zijn belofte om voor elke ace op de Australian Open 200 dollar te doneren, kreeg heel wat navolging bij zijn collega's.