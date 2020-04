KVM-spelers leveren loon in: "Logisch, want we betalen voor hen ook beperkte sociale bijdragen"

Ook KV Mechelen ontsnapt niet aan de financiële druk nu de competitie door het coronavirus gestopt is. Eerder werd al beslist dat algemene, sportieve en medische staf de helft van hun loon zouden inleveren en de bedienden en arbeiders op het systeem van tijdelijke werkloosheid zouden terugvallen.

Maar nu heeft de club ook een akkoord met de spelers gevonden. “Aan de spelers van de A-kern hebben we gevraagd om een deel van hun loon in te leveren voor april en mei en zij zijn hiermee akkoord gegaan”, zegt algemeen directeur Frank Lagast op de clubwebstie. “Voor hen betalen we slechts beperkte bijdragen voor de sociale zekerheid, dus is het logisch dat we nu geen beroep doen op tijdelijke werkloosheid.”

Hoeveel "een deel" precies is en of dat te vergelijken is met andere clubs wil KV Mechelen niet zeggen. “Voor ons is het belangrijkste dat het financiële totaalplaatje klopt. We hebben alles besproken met de betrokkenen. Als club zijn we tevreden met wat onze spelers, staf en werknemers allemaal bijdragen. Het heeft geen zin om dat te vergelijken met grotere of kleinere clubs. Wij weten: als KV Mechelen kunnen we weer voort en de zorgsector geven we ondersteuning.”

Malinwa voorziet namelijk 100.025 euro om de zorgsector te steunen. “Ook de A-kern – inclusief de jonge spelers met beperkte lonen – dragen bij tot onze solidariteitsbijdrage voor de zorgsector in het Mechelse. We zijn tevreden dat we dit akkoord in onderling overleg hebben kunnen bereiken."