Kan de Tour deze zomer doorgaan? "Onwaarschijnlijk dat alles dan al onder controle is"

Van alle grote sportevenementen deze zomer weigert de Tour zich (voorlopig) neer te leggen bij de coronacrisis.

"Tour-baas Christian Prudhomme moet zich gewoon houden aan wat president Macron en diens intelligente omgeving zeggen", zegt José De Cauwer in De Afspraak. "Toen ik terugkwam van Parijs-Nice hoorden we Macron op de radio zeggen: “Nous sommes en guerre.” Dat was vrij indrukwekkend."

"Prudhomme wil enkel een Tour met publiek. Maar een Tour organiseren zonder publiek wordt al heel moeilijk."

"Tour-organisator ASO en Prudhomme proberen zich boven alles en iedereen te zetten. Ze denken dat de Tour nog kan doorgaan. Maar dat was met de Olympische Spelen tot voor kort ook zo."

Volgens professor infectieziekten Erika Vlieghe is het onrealistisch dat de Tour deze zomer kan doorgaan: "Het lijkt me heel onwaarschijnlijk dat alles onder controle zal zijn tegen augustus. (En de Tour staat gepland van 27 juni tot en met 19 juli, red)"

"De Tour brengt mensen samen. Daar zullen we tegen dan nog niet aan toe zijn. Niemand zegt dat graag, want we willen allemaal een perspectief voor de zomer. Maar in Frankrijk zijn er in bepaalde regio's nog altijd veel problemen. Daar is het nog altijd “la guerre”", zegt Vlieghe.