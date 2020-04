Hans Vanwijn en Billy Massey vallen in de prijzen

Hans Vanwijn (25) is in het referendum van Het Nieuwsblad uitgeroepen tot Belgische Speler van het Jaar. De 2m08 grote forward van bekerwinnaar Antwerp Giants volgt op de erelijst zijn ex-ploegmaat Ismael Bako op. Hij is de 62e Belgische Speler van het Jaar. Bij de vrouwen was Billy Massey (20) de grote winnares. Ze volgt op het palmares haar oud-ploegmate bij Sint-Katelijne-Waver, Laure Resimont, op.