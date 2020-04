Greg Van Avermaet: "1 virtuele koers per week lijkt me een goed idee"

Van Avermaet: "Veel grote renners zijn daar voor te vinden"

"Het is natuurlijk niet zo simpel om een parcours virtueel na te maken, daar kruipt wel veel werk in."

Welke koersen zou Van Avermaet virtueel willen rijden? “Klassiekers spreken altijd aan. Als het een minder bekende koers is, zal dat minder enthousiasme opwekken bij de mensen."

Van Avermaet denkt aan 1 virtuele koers per week. "Ik zou niet elke dag zo'n koers rijden, maar wel 1 keer per week."

"Het zou wel leuk zijn om de komende weken nog meer virtuele koersen te rijden. Ik denk dat veel grote renners daar voor te vinden zijn, omdat we niet veel anders te doen hebben."

Greg Van Avermaet blikt positief terug op de 1e virtuele editie van de Ronde van Vlaanderen. "Het was mooi op tv, de fans waren enthousiast en de sponsors kwamen goed in beeld", zegt Van Avermaet.

"Had wel niet het gevoel dat ik op de Paterberg zat"

Van Avermaet ziet wel nog verbeterpunten. “De graphics waren nog niet top tijdens de Ronde. Ik had niet het gevoel dat ik op de Paterberg zat, toen ik de omgeving bekeek", zegt de olympische kampioen.

"Ze moeten er ook nog voor zorgen dat het effect van een slipstream nog beter werkt. Dan wordt een virtuele koers geen tijdrit. Het is natuurlijk moeilijk om dat allemaal in 1 keer goed te krijgen."

"Er is ook wel nog een verschil tussen de fietstrainers. Niet iedereen rijdt in dezelfde omstandigheden. Er zit zeker toekomst in, maar het zal wel nog op punt gesteld moeten worden.”

Met de beleving bij de fans zat het alvast snor. "Ik heb gisteren heel veel berichten gekregen na mijn zege in de virtuele Ronde. Het was precies alsof ik de Ronde van Vlaanderen echt gewonnen had."