Belgische wielersponsors snoeien nog niet: "Zoeken alternatieven zoals sociale media en virtuele Ronde"

“Patrick Lefevere is een volwassen mens. Wij spreken elkaar regelmatig en hij is zeer redelijk. De renners ook. Mensen moeten redelijk en solidair zijn. Ik ben er zeker van dat we eruit geraken.”

Ook bij Deceuninck slaan ze nog niet in paniek. “We hebben afgesproken met de ploeg om niet naar buiten te communiceren", vertelt Francis Van Eeckhout. "Er is een economische realiteit, maar de naam van de ploeg is Wolfpack en ik verwacht dat renners samen veroveren en afzien.”

"Ik denk in de eerste plaats ook aan sponsors die gewoon zullen kantelen. Kijk naar wat je hoort over CCC in de media, je hoort ook zaken over Segafredo… Ik denk dat er zoals na elke economische crisis sponsors zullen verdwijnen of het niet meer kunnen ophoesten."

"Dat zal in de sector niet bij alle ploegen het geval zijn. En wielerploegen hangen van sponsors af, 90 tot 95 procent van de inkomsten zijn van sponsoren. Alle 19 WorldTour-ploegen hebben een type van sponsor gemeen: fietsconstructeurs. Die winkels zijn dicht en in sommige landen mag je zelfs niet fietsen. Ik vrees dat het in die sector meer pijn zal doen dan in andere sectoren.”

"De Tour is heel belangrijk, dat is een wereldwijd platform"

Hoe belangrijk is het al of niet doorgaan van de Tour? "Er zullen geen sponsors op dat specifieke punt failliet gaan, maar ik denk aan kleinere sponsors die hun handen dan zullen terugtrekken. Wij zijn met Soudal actief in 140 landen. De Tour is vrijwel de enige koers die al die landen bereikt. Dat is een wereldwijd platform. Wij hebben de jongste jaren 3 keer in Parijs gewonnen. Dat zijn de krenten in de pap. Als die wegvallen, doet dat heel erg pijn.”

Deceuninck: "We betalen in een pakket per jaar, de Tour zit daar bij. Dat blijft hét wielerevenement. De hele wereld kijkt. Vorig jaar hadden we Alaphilippe in de gele trui. Het zou nóg eens een harde slag zijn als dat wegvalt. Ik hoop van niet en hoop dat ze alternatieven vinden. Het zou jammer zijn, ook voor de sport.”

Heijl (Soudal) vult aan. "Het is een beetje jaren 80 om seconden in de media te tellen. Dat is een oude sponsorcultuur. Wij denken meer aan sociale media. We zien initiatieven bij ons, zoals met lockdown journals. Er was ook die virtuele Ronde van Vlaanderen. Je ziet initiatieven om er voor de sponsors het beste van te maken.”

"Ook bij Deceuninck-Quick Step proberen de renners te compenseren op sociale media. En er was inderdaad toch nog een Ronde." Vorig jaar kreeg Deceuninck toch veel exposure, of niet? “Het eerste jaar had men mij verteld over een inloopjaar. Er werd nog veel Quick-Step gezegd. Dit jaar was het jaar om te oogsten en volgend jaar opnieuw. Het is spijtig, maar mensenlevens zijn belangrijker dan geld."