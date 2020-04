Bayern hervat de trainingen in kleine groepjes: "Een ongewoon gevoel"

De voorbije weken onderhielden de spelers van Bayern München hun conditie individueel thuis. Ze hielden zich zo aan de quarantainemaatregelen die de verspreiding van het nieuwe coronavirus moeten tegengaan.

Maar na 3 weken organiseerde de club vandaag voor het eerst weer een groepstraining. De spelers van Bayern oefenden in kleine groepjes en op meerdere velden om zo de regels van social distancing te respecteren. Ook van de partij: Robert Lewandowski, die in februari een knie-operatie onderging.

Doelman Manuel Neuer reageerde na de training. "Het was een heel ongewoon gevoel om in zulke kleine groepjes te trainen", zegt Neuer. "Ik wil de club en alle hulpverleners bedanken dat wij in deze moeilijke tijden de kans krijgen om opnieuw voetbalspecifieke trainingen op het veld af te werken"

Bayern is niet de eerste Duitse club die de groepstrainingen hervat heeft. 2 weken geleden riep Wolfsburg zijn spelers al een eerste keer samen, rekening houdend met de regels van social distancing. De Bundesliga ligt nog tot minstens 1 mei stil.