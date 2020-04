"Ik kijk alleen nog uit naar het moment waarop de Tour wordt afgelast"

In deze aflevering hoort u:

"Hoe hautain kan je zijn?"

De Ronde van Frankrijk 2020 zou voor wielerjournalist Carl Berteele de 28e editie zijn die hij als verslaggever kan meemaken. Drie weken geleden was Berteele in een aflevering van De Tribune nog overtuigd dat de coronacrisis tegen de zomer zou gaan liggen zijn.

Ondertussen is de omvang van de crisis voor iedereen veel duidelijker geworden en heeft Berteele zich helemaal bedacht. "Het enige moment waar ik nu nog naar uitkijk, is het moment dat de Tour-directie zegt dat er geen Ronde van Frankrijk komt op 27 juni."

"Ik heb me de jongste tijd wat geënerveerd in het gebrek aan verstandige en nuchtere sportleiders in het algemeen. De Olympische Spelen worden uitgesteld. Waarop wachten sommige organisatoren dan nog? Hoe hautain kan je zijn? Dan heb ik het vooral over de Tour."

"Waarmee zijn die mensen bezig als je tegelijk de verhalen uit de zorgsector hoort? Schrap in godsnaam de sportzomer. Begin vanaf september en dan zien we wel. Gezondheid moet nu altijd voorop staan."

"Kan je het je voorstellen? 5.000 mensen die zich elke dag verplaatsen door Frankrijk en renners die uit de hele wereld komen afgereisd? Egan Bernal heeft al gezegd dat hij niet komt. Slimme coureur!"

"Ik vind de houding van ASO hautain en het krijgt de steun van de UCI. De Tour wordt blijkbaar eerst ingepland en de rest van de kalender daar rond gebouwd, lezen we overal. Zo zou je als ASO voor minder beginnen te zweven. Ook het WK moet op een vast moment worden gereden, want dat is de melkkoe van de UCI. En zo zijn we weer bij het G-woord. Geld."