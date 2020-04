"Coucke ligt voortdurend onder vuur, dat is niet leuk voor hem én niet goed voor Anderlecht"

Van Eetvelt: "Het leek ons geen goed idee om als eerste de stekker eruit te trekken"

"Het stoort me dat het nu overkomt alsof RSCA ten koste van alles verder wou voetballen. Het was gewoon slimmer geweest om rekening te houden met de internationale voetbalcontext. We zijn een klein voetballand, het is al niet makkelijk voor het Belgische voetbal om te midden van de miljarden van de grote liga’s te overleven. Het leek ons geen goed idee om er als eerste de stekker uit te trekken."

"Ik twijfel er niet aan dat iedereen daar met de beste bedoelingen zit en het is niet abnormaal dat het er in zo’n crisisvergadering hevig aan toe gaat. De visie van Anderlecht was duidelijk. We wilden geen overhaaste beslissing en hebben van bij het begin aangedrongen op een objectief debat waarin eerst alle gevolgen van de huidige competitie stopzetten zouden bekeken worden."

Van Eetvelt blikt even terug: "Ik was er niet bij in die bewuste vergadering van de Pro League en net als de journalisten heb ik alles ook maar uit 2e hand. Het ging er erg emotioneel aan toe, heb ik begrepen. Marc en Vincent Mannaert (CEO van Club, red) hebben blijkbaar van alles naar elkaar geroepen."

Van Eetvelt vervangt Coucke in Pro League

Van Eetvelt zal ook Coucke vervangen in de Pro League. “Marc is het daarmee eens. Maar als de Pro League vindt dat ik geen goede kandidaat ben, dan zal ik in juni niet verkozen worden.”

"Zijn overname van RSCA is tot nu toe geen succes, maar nu lijkt het alsof Coucke verantwoordelijk is voor alles wat fout loopt op Anderlecht. Op korte termijn zal Marc als voorzitter van RSCA nooit goed kunnen doen, en dat beseft hij. Bij mijn aanstelling heeft hij duidelijk aangegeven dat hij in de toekomst een ceremoniële voorzitter wil zijn, die op de achtergrond blijft. Hij heeft mij als CEO verregaande bevoegdheden gegeven."

Het is geen toeval dat Van Eetvelt en Kompany nu samen naar buiten treden. “Het is geen geheim dat Marc (Coucke, red) constant onder vuur ligt de laatste weken als het over Anderlecht gaat. Dat is absoluut niet leuk voor de mens Marc Coucke. Ook voor Anderlecht is dat geen goede zaak."

Van Eetvelt en Kompany in koor: "Club is terechte kampioen"

"RSCA heeft 34 landstitels en het is mijn ambitie om op termijn één van de betere ploegen te worden die Anderlecht ooit heeft gehad. Als we de competitie met onszelf winnen, komen we automatisch weer op de plaats waar we horen.”

"De beslissing om de Jupiler Pro League te stoppen is genomen en RSCA respecteert die. We hebben ze ook mee gesteund in de Pro League. Meer nog, het is onze ambitie om met het Belgische voetbal zo goed mogelijk uit de coronacrisis te komen."

Kompany: "Voor mij was vertrek van Zetterberg een moeilijk moment"

Alsof de voorbije weken nog niet woelig genoeg waren, was er in Anderlecht nog het ontslag van Pär Zetterberg “Ik ben enorm geschrokken van de perceptie die gecreëerd werd", vertelt Van Eetvelt. "Ik heb moeten ervaren hoe in het voetbal de emotie het volledig kan overnemen. Objectief gezien was er voor Pär geen toekomst in de club. Om dan iemand royaal te vergoeden omdat hij een iconische speler is, dat kan je onmogelijk volhouden."

"Het afscheidsgesprek was niet makkelijk. Ik heb altijd opgekeken naar Pär en plots moest ik hem een moeilijke boodschap brengen. Toch was het een open gesprek met wederzijds respect en begrip. Maar een kwartier later stond het al in de pers en toen gingen alle poppen aan het dansen. Voor mij was het duur leergeld, maar drie weken later sta ik nog altijd achter de beslissing.” Had corona er iets mee te maken? “Dat was heel slecht gecommuniceerd van onze kant, want dat klopt niet."

Vincent Kompany: “Voor mij was het afscheid van Pär een moeilijk moment. Toen ik debuteerde op mijn 17 was Pär kapitein en ik keek naar hem op. Ik heb als prille tiener nog in de rij gestaan om een handtekening van Pär te krijgen. Ik ben ervan overtuigd dat we nu in een transitieperiode zitten op weg naar een moderner en sterker Anderlecht, en dan kan het niet anders dan dat er soms bikkelharde beslissingen moeten worden genomen. Die beslissingen nemen we samen en iedereen in de club weet ook dat ik die beslissingen intern verdedig.”