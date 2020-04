"Beweeg in uw kot!": Saartje Vandendriessche zet je aan het sporten met handzeep

We kunnen het niet genoeg benadrukken: ook in tijden van corona is het belangrijk om te blijven bewegen. "Beweeg in uw kot!" wil u daarbij helpen. Dit korte programma zal elke dag om 12u50, vlak voor het middagjournaal dus, te zien zijn.

Saartje Vandendriessche, toont vanuit haar eigen woonkamer oefeningen die je thuis kan uitvoeren. De oefeningen zijn laagdrempelig en het programma zit ook vol Belgische muziek.

"Iedereen kan meedoen, ongeacht je leeftijd. Of je nu 9 jaar bent of 99, dat maakt niet uit", zegt Vandendriessche. Een ideaal beweegmoment voor iedereen dus.