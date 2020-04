VIDEO: Vrouw van Tim Wellens vervangt Renaat Schotte aan finish

13 renners koersten vandaag in hun kot. Tim Wellens (Lotto-Soudal) trapte op zijn balkon in Monaco naar de 7e plaats in De Ronde 2020.

Zijn vrouw Sophie nam de rol van onze wielerreporter Renaat Schotte over. "Fysiek ben ik niet op mijn top, maar het gaat leuk worden", antwoordde Wellens op haar vraag voor de virtuele koers.

Na 3 kwartier stevig duwen finishte hij als 7e in Oudenaarde/Monaco. Opnieuw moest Wellens zijn Sophie te woord staan. "Het was erg zwaar, zeg maar een lange tijdrit, maar wel een fijne ervaring", zei de renner van Lotto-Soudal.

"Hopelijk doen we dit nog een keer, maar ook niet te vaak. Dit is veel zwaarder dan een gewone koers. Zoals gedacht was het afzien van begin tot het einde."