Van Avermaet: "Zoals in het echt alles op de Paterberg gezet en dan sterven"

Van Avermaet: "Ik schrok van de snelheid in het begin"

Greg Van Avermaet trok ten aanval op de Paterberg en hield zijn inspanning vol tot het einde. Hij straalde na de race. "Ik ben zeker voldaan met mijn prestatie. Het is een beetje eigenaardig om van thuis te koersen, maar ik heb mijn best gedaan." "In het begin schrok ik van de snelheid en daardoor moest ik op de Kruisberg even lossen, maar een beetje zoals in het echt heb ik dan alles op de Paterberg gezet. Daarna was het sterven tot aan de meet. Ik zat echt à bloc." Van Avermaet reed tactisch de perfecte koers, vonden commentatoren Michel Wuyts en José De Cauwer tijdens de wedstrijd. De winnaar had dan ook een gouden tip gekregen van specialist Thomas De Gendt. "Thomas had me gestuurd dat het verschil gemaakt wordt op de hellingen. Op het vlakke is het heel moeilijk om weg te rijden. Ik had in mijn hoofd gestoken om enkel op de hellingen vol door te gaan. Ik ben niet echt een "rollenrijder", ik hou van de echte kasseien en van buiten rijden, maar het was niet slecht en ik ben blij om te winnen." "Het was leuk om te doen. Zonder het te overroepen, denk ik wel dat we ons allemaal geamuseerd hebben. Mijn hartslagen zijn lange tijd niet zo hoog geweest, denk ik." "Het was een heel mooi idee. Iedereen houdt van de Ronde van Vlaanderen. Het is geen waardig alternatief voor de echte Ronde, maar we hebben het volk toch een beetje kunnen entertainen."

Evenepoel: "Stoempen op de Paterberg"

Remco Evenepoel was voor de Sporza-surfers de topfavoriet, maar moest passen op de Vlaamse wegen. “Ik vond het redelijk zwaar”, was zijn eerste analyse. “Ik zag Greg Van Avermaet op de beelden rechtstaan op de Paterberg. Ik dacht: wat is hij van plan? Maar hij heeft gelijk gekregen door daar zo door te trekken.” “Het was er echt stoempen en dat is niet een van mijn grootste kwaliteiten. Het was zwaar, ja. Ik reed nog om terug te komen, maar ze bleven maar wegrijden. Dan was het game over.”“Het ging 45 minuten superhard. Het was een goeie training. Ik ben nog maar sinds een paar dagen echt aan het trainen en mijn moteur was na 10 minuten redelijk in gang geschoten. Mijn hartslag ligt nog altijd redelijk hoog.”

Naesen: "Ik ben moe, maar voldaan"

Oliver Naesen zagen we tijdens de wedstrijd diep gaan in zijn garage om het gat op zijn maatje Greg Van Avermaet nog te dichten, maar hij strandde uiteindelijk op een meer dan verdienstelijke tweede plaats. "Greg was iets te sterk. Ik denk niet dat er iets aan hem te doen was. Ik heb ook volledig à bloc gereden. Ik had eigenlijk ook wel gedacht dat het zo hard zou zijn." Naesen kreeg in de achtervolging op Van Avermaet het verrassende gezelschap van Nicolas Roche. Geen man voor het voorjaar normaal. "Vergeet niet wat die allemaal al gepresteerd heeft in onder meer de Vuelta. Dat is niet de eerste de beste en er zijn geen kasseien in deze Ronde, he." "Ik ben moe, maar voldaan. Greg zal tevreden zijn dat hij in deze zwarte dagen voor de koers toch iets kan winnen. De Ronde van Vlaanderen dan nog."

Van Aert: "Ik probeer het nog eens tijdens de echte Ronde"

Matthews moest als enige opgeven door mechanische pech