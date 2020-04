Valtteri Bottas beklimt samen met zijn vriendin een berg tijdens zelfisolatie

Valtteri Bottas heeft zaterdagavond in een video op Instagram een update gegeven over zijn toestand in tijdens de coronacrisis. De Finse F1-rijder had op dat moment net de Mount Saana, een berg in het noorden van zijn land, beklommen en zei zich goed te voelen in zelfisolatie.

"Ik blijf uit de buurt bij andere mensen, maar ben wel al in staat geweest goed te trainen. Het lijkt een beetje op een lang trainingskamp dat al sinds de winter bezig is. Als rijder kan ik niet wachten om opnieuw te racen, maar we moeten wachten tot het opnieuw veilig is."

Bottas, vorig seizoen vicewereldkampioen, verblijft al twee weken in het noorden van Finland in quarantaine. Enkel zijn Australische partner Tiffany Cromwell is aan zijn zijde, Cromwell is een wielrenster.

Terwijl sommige van zijn collega's zich gooien op virtuele F1-races houdt Bottas zich bezig met langlaufen, fietsen en jetskiën in de sneeuw en hiken. Samen beklommen ze de Saana. De top van die berg ligt meer dan 1.000 meter boven zeeniveau.