Thomas De Gendt: "Virtuele Ronde is het lastigste dat ik al gedaan heb op een fiets"

"Ik kon echt niet meer toen Naesen en Roche wegreden"

Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) werd samen met Remco Evenepoel tot de topfavorieten gerekend voor DeRonde2020, een koers vanuit hun kot.

"Virtueel koersen tegen amateurs is leuk, maar tegen wereldtoppers is het loodzwaar", blikt De Gendt terug. "Het was gisteren echt afzien."

"Bij gebrek aan wielerwedstrijden was de virtuele Ronde het beste alternatief in de huidige omstandigheden. Maar het was wel het lastigste dat ik ooit heb gedaan op een fiets."

"Op het vlakke viel het allemaal wel mee. Maar bergop was het heel zwaar. De Paterberg was een sprint van beneden naar boven. Ik hoopte vooral dat ik op de top niet alleen kwam te vallen, want dan is het extra lastig. Gelukkig zat ik in het wiel van Roche."

"Toen Roche en Naesen van me wegreden, kon ik echt niet meer. De 4e plaats was uiteindelijk het hoogst haalbare."

Was De Gendt verrast dat Van Avermaet afgetekend won? "We weten allemaal dat Greg veel power heeft. Ik vond het wel straf dat hij zijn voorsprong kon vasthouden en zelfs uitbouwen. Want alleen rijden is virtueel lastiger dan in groep."