Sporza's coronatips met Maarten Vangramberen: "Podcasts voor bij het lopen"

Nog andere tips om deze quarantaineperiode door te komen?

Je kunt er niet genoeg op hameren: blijf sporten of begin rustigaan met bewegen. Er komt meer en meer wetenschappelijk bewijs dat het vooral de zwaarlijvigen zijn die in de problemen komen door het Coronavirus. Ik zie meer en meer en niet-sporters nu toch sporten, wat goed is. Doe het vooral rustigaan. Wandelen is een hele goeie vorm van bewegen en je kunt ondertussen de beren achter het raam tellen, zelfs voor volwassenen een fijne bezigheid.

Als je toch gaat lopen en dat maar saai vindt: luister naar een podcast over een onderwerp dat je boeit, dan wordt het monotone doorprikt. En besef dat als je bent gaan sporten die Duvel of Westmalle Tripel nog beter smaakt.