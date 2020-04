Sporza's coronatips met Christophe Vandegoor: "Muziek? Heeft u even?"

Boeken

Muziek

Heeft u even?

TV-series

Nog andere tips om deze quarantaineperiode door te komen?

Tips zijn de voorbije weken al in overvloed gegeven en persoonlijk pas ik in dat plaatje. Namelijk veel/meer (met de hond) wandelen. Om de twee dagen fietsen met een lage hartslag. En zo weinig mogelijk naar twitter kijken want daar word je met de dag minder vrolijk van.

Ik hoop ook van harte dat de mensen die momenteel met 300 km/u moeten werken (zorgsector, sommige media, transport, etc) na afloop van deze crisis voldoende tijd krijgen om te recupereren. En vooral dat kinderen die in een moeilijke thuissituatie leven, niet al te veel bijkomende littekens oplopen in en na deze periode.