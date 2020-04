Pro League schenkt 50.000 maaltijden aan voedselbanken

Om die voedselbedeling te ondersteunen, schenkt de Pro League nu 100.000 euro aan de Belgische Federatie van Voedselbanken. Dat is het equivalent van 50.000 maaltijden. Dat werd donderdag beslist via een videoconferentie door de raad van bestuur van de Pro League.

CEO François: "Een sterke bank is cruciaal"

CEO Pierre François: “Iedere voetbalsupporter weet dat een ploeg meer is dan de basiself op zondag. Om de moeilijke momenten tijdens het seizoen door te komen, is een sterke bank cruciaal. Zo is het nu ook voor de samenleving. In deze moeilijke periode is het belangrijk dat er een sterke voedselbank is.”

Naast de financiële steun zal de Pro League zich via haar eigen communicatiekanalen en die van haar clubs richten tot voetbalsupporters in het hele land.

Ze wil die zo bewust maken van het maatschappelijke belang van de voedselbanken, en hen oproepen om ook een financiële bijdrage te doen. Dat kan op http://www.foodbanks.be en op rekeningnummer BE15 0682 1093 6530.