Ook Racing Genk zet in op esports en trekt meteen een heel team aan

"We kiezen ervoor om niet vrijblijvend mee te doen in esports. Integendeel, we gaan resoluut voor een gefundeerd project met ambitieuze doelstellingen: uitgroeien tot dé leading club in esports in België", zo opent de ambitieuze voorstelling van het nieuwe project van Racing Genk.

Die ambitie blijkt alvast uit het aantal mensen dat bij het project wordt betrokken. Genk trekt in tegenstelling tot vele andere clubs niet 1 esporter aan. De Belgische landskampioen van vorig seizoen in de reëele wereld trekt twee spelers, een teamleader, een coach en een coördinator aan.

Gilles Bernard (foto rechts) wordt de prospeler. Abdullah Waiss (foto links) de talentspeler. Zij zullen de kleuren van Genk verdedigen in het populaire voetbalspel FIFA. "Op termijn zullen we ook overstappen naar andere game-titels zoals League of Legends en Call of Duty. Met dit project vergroten we de community rond onze club, zelfs op internationale schaal."