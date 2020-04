Ongehoorzame Servische international Prijovic krijgt 3 maanden huisarrest

In Servië geldt een uitgaans- en samenscholingsverbod tussen 17u 's avonds en 5u 's ochtends.

De Servische voetballer Aleksandar Prijovic, spits bij Al-Ittihad in Saudi-Arabië, trok zich weinig aan van die voorschriften en werd vrijdagavond in een bar in Belgrado gearresteerd, waar hij in het gezelschap van nog enkele personen vertoefde.

Prijovic werd voor de onderzoeksrechter gebracht en erkende zijn schuld. De voetballer kreeg 3 maanden huisarrest opgelegd.

De Servische "Blijf in uw kot"-aanpak wordt blijkbaar niet door alle voetballers gesmaakt, want ook Real Madrid-spits Luka Jovic werd al op de vingers getikt.