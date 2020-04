Oliver Naesen: "Meteen na de start moeten lossen, komt onnozel over"

Oliver Naesen had in de aanloop naar vandaag enkele pittige uitspraken in petto en dat veranderde niet voor de start vandaag. Is hij niet bang om af te gaan? "Het komt zo onnozel over als je meteen zou gelost worden. Ik denk dat het meteen volle bak zal zijn", zegt Naesen. De Belg van AG2R heeft geen ploegmaats. "Ik zal moeten profiteren van de rest, dat zal ik moeten doen. Er zijn genoeg grote motoren. Misschien was het wel verstandiger geweest om vooraf afspraken te maken met Greg, maar ik heb dat niet gedaan." "Ik heb vandaag nog niet gefietst, maar ik weet dat Thomas De Gendt dat wel heeft gedaan. Hij is hier al in mijn achtertuin gepasseerd. Het zou kunnen zijn dat hij wat minder fris is. Of hij is goed opgewarmd. Maar iedereen is in vorm. Ik denk niet dat er iemand met slechte benen op zijn rollen zal kruipen."

"Meer stress voor deze Ronde dan voor de echte"

Ook bij Zdenek Stybar hebben de zenuwen toegeslagen. "Ik heb meer stress voor deze virtuele Ronde van Vlaanderen dan voor de echte", bekent de Tsjech van Deceuninck-Quick Step. "Ik heb ook nog nooit een virtuele koers gedaan." "Toen ik het bericht kreeg, dacht ik eerst dat het om een aprilgrap ging van Sporza. Maar nu zitten we hier en zal het echt plaatsvinden. Het wordt spannend. Ik ben sowieso al zeker van een plaats in de top 13, dat is een mooi resultaat. Het wordt een van mijn beste uitslagen in de Ronde." Het viel wel op dat Stybar in vergelijking met zijn collega's wel met kort geknipt haar kan starten. "Ja, mijn vrouw heeft vanmorgen nog het haar van mij en van mijn zoons geknipt."

Bettiol: "Ik ben echt bang voor Thomas De Gendt"

Alberto Bettiol woont in Zwitserland, in Lugano, en heeft hulp gekregen van een andere Italiaanse wielrenner uit de buurt. "De vrouw van Vincenzo Nibali heeft lasagne klaargemaakt voor mij, om straks goed te recupereren. Ik ben alleen hier, dus is dat wel makkelijk voor mij." De verrassende winnaar van de Ronde van Vlaanderen vorig jaar heeft één grote favoriet vandaag. "Ik ben bang voor Thomas De Gendt. In Parijs-Nice zat ik in de slotrit in de ontsnapping met hem en hij toonde dat hij heel sterk was. Hij is zo krachtig, hopelijk kan het computersysteem zijn kracht aan."

Teunissen: "Wout en ik hebben al plannen gemaakt"