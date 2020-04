Naesen "blikt vooruit" op Ronde 2017: "Word nog vaak aan die val herinnerd"

2017 was het jaar van de grote doorbraak voor Oliver Naesen. "Die Ronde was eigenlijk de eerste klassieker waar ik meedeed voor de overwinning", herinnert Naesen zich bij de jongens van De Rode Lantaarn.

"Ik stond aan de start met het gevoel dat er maar 4 renners konden winnen: Greg (Van Avermaet), Sagan, Phil (Gilbert) en ik. Ik stond daar bijna euforisch."

De uiteindelijke beslissing viel al op de Muur van Geraardsbergen op 150 kilometer van de finish. "Daar reed een groep van 20 renners met onder meer Boonen en Phil weg. Dat was ambetant, maar ik dacht altijd dat als de winnaar vooraan zat, we die toch nog zeker zouden terugzien. Maar toen we weer bij die groep kwamen, was Phil al weg."

Uiteindelijk knabbelden Sagan, Van Avermaet en Naesen beetje bij beetje van de achterstand af. Op de Oude Kwaremont leken ze de sprong naar voren te maken. Tot het misging. "Er gaan geen 10 dagen voorbij of ik word op de sociale media getagd in een foto of video van die val."

"Ik heb het al eens frame per frame onderzocht en het komt omdat Sagan - die met zijn handen op zijn stuur reed en dus minder controle had - steeds uitweek voor die pootjes van de nadar en daardoor plots met zijn shifter in die jas bleef haken. Zijn voorwiel schoot weg tegen zo'n pootje."