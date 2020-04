Michel Wuyts: "Ik heb een voldaan gevoel zoals ik dat na de echte Ronde maar zelden heb"

Hoe meer de finish van de Ronde van Vlaanderen op de rollen naderde, hoe enthousiaster Michel Wuyts en José De Cauwer werden. Het duo smeet zich als vanouds op de primeur in deze coronaperiode.

"Ja, ik had er zin in, maar ik was zeer nerveus", bekende Wuyts na de finish, nog vol adrenaline.

"Ik wist dat het millimeterwerk zou zijn en er zat ook een kleine vertraging op de lijn met José, maar ik vond het veel plezanter dan ik vooraf kon vermoeden."

Het was, hoe gek het misschien ook klinkt, een koers om duimen en vingers bij af te likken.

"Die koers? Schitterend, schitterend, schitterend. We hadden een walk-over van Evenepoel of De Gendt verwacht, maar we zagen dan die ontzettende verbetenheid bij Van Avermaet."

"Ik vond het zo mooi hoe hij zei: ik had me bij het begin mispakt, want het ging zo hard, maar ik wist dat ik het moest doen op de bergjes. Ik heb nu zelf als commentator een voldaan gevoel zoals ik dat na de echte Ronde maar zelden heb."

"Dat is een straffe uitspraak, hoor. Dat heeft ook te maken met het verwachtingspatroon en met de vaststelling dat dit een leuk product is."

"En die wattages waren ook nog eens indrukwekkend, echt immens. Ik zou zeggen tegen de mensen thuis: streef die waarden niet na, want dan kun je 's anderendaags niet meer stappen."