Mathieu van der Poel denkt stiekem aan Tour: "Daar sta ik voor open"

Mathieu van der Poel had net als zijn collega's maar wat graag vandaag de 104e editie van de Ronde van Vlaanderen gereden. "En dan nog met zo'n prachtig weer: 20 graden en een zonnetje, daar koers ik het liefste in. Dat doet eigenlijk nog extra pijn."

Het is nog koffiedik kijken wanneer Van der Poel en co weer wedstrijden kunnen rijden. "Ik kan er ook niets over zeggen", zegt de Nederlander van Alpecin-Fenix aan Sammy Neyrinck.

"Ik vang ook wel geruchten op over een Ronde van Vlaanderen in het najaar, maar ik pin me nergens op vast. Ik wacht tot het definitief is en dan kunnen we weer opbouwen." Intussen rijdt Van der Poel af en toe een virtueel wedstrijdje op Zwift.