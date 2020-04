Manchester City volgt voorbeeld van Liverpool niet en doet geen beroep op noodfonds

Manchester City is de eerste club uit de Premier League die concreet heeft uitgesproken geen (financiële) steun te zullen zoeken bij de overheid. Het bestuur benadrukte bovendien dat er vanwege de huidige crisis geen banen verloren zullen gaan. Bij Manchester City spelen Kevin De Bruyne en Tessa Wullaert.

Het bestuur van Manchester City heeft al het personeel van de club in een e-mail gerustgesteld: er komen geen speciale maatregelen vanwege de ingrijpende coronacrisis. Dat betekent dat er geen medewerkers verplicht met verlof worden gestuurd.

Liverpool kiest wel voor steun en krijgt veel kritiek

Andere Engelse topclubs zoals Liverpool en Tottenham Hotspur hebben al wel niet-spelend personeel naar huis gestuurd en als gevolg daarvan een beroep gedaan op het Britse steunfonds. Dat leidde tot veel kritiek.



Het is de bedoeling dat de spelers in de Premier League 30 procent van hun loon inleveren om de clubs te helpen de coronacrisis zonder voetbal en dus zonder de belangrijkste inkomsten door te komen. Na dagenlange onderhandelingen is daarover echter nog steeds geen akkoord bereikt.