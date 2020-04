Liverpool maakt personeel technisch werkloos en krijgt de volle laag

Net als in België kiest nu ook in Engeland de ene na de andere club ervoor om technische werkloosheid in te roepen voor zijn medewerkers. In het geval van Liverpool komt het er concreet op neer dat het loon van alle personeelsleden, de spelers uitgezonderd, voor 80% door de overheid betaald zal worden. Liverpool past zelf de overige 20% bij.

"Jürgen Klopp toonde heel wat medeleven bij de start van deze pandemie, maar door deze maatregel is Liverpool alle goodwill en respect kwijt. Zwakjes, Liverpool", tweet ex-verdediger Jamie Carragher, tegenwoordig een gewaardeerd analist.

Ook Dietmar Hamann, die 6 jaar actief was bij Liverpool, reageert verontwaardigd. "Ik ben stomverbaasd. Dit is niet waar die maatregel voor in het leven is geroepen. Dit strookt totaal niet met de waarden die ik met Liverpool verbind."