Kyle Walker maakt excuses voor seksfeestje tijdens Engelse lockdown

Groot-Brittannië is sinds 24 maart in lockdown en net als in België worden bekende personen en dus ook voetballers ingeschakeld om de mensen op te roepen de regels na te leven. Dat deed Kyle Walker, verdediger bij Manchester City en de Engelse nationale ploeg, op 28 maart.

Ironisch genoeg had Walker de avond voordien die regels aan zijn laars gelapt. Samen met een vriend had hij twee escortdames naar zijn appartement laten komen. Een van de escortdames stapte naar de tabloid The Sun en deed haar verhaal, met enkele foto's erbovenop.

Walker (29) werd zwaar op de korrel genomen op social media en verontschuldigde zich. "Ik wil mijn excuses aanbieden voor de keuzes die ik vorige week maakte", zei Walker in een statement. "Ik ben me ervan bewust dat ik als profvoetballer een rolmodel ben en bepaalde verantwoordelijkheden draag."